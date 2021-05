Halo, l'artwork celebrativo per i 20 anni del gioco è splendido

Halo compie 20 anni e Microsoft ha pensato bene di celebrare l'evento anche con lo splendido artwork che vedete qui sopra: un'immagine che riassume in maniera epica tutta la storia della serie.

Come saprete, in realtà l'anniversario è doppio: sia Xbox che Halo compiono 20 anni e non mancheranno le iniziative da parte della casa di Redmond per festeggiare degnamente questa importante ricorrenza.

L'originale Halo: Combat Evolved è stato pubblicato negli USA nel novembre del 2001, anche se è approdato in Europa solo qualche mese dopo, e ha subito rappresentato una ventata d'aria fresca per il genere degli sparatutto.

Sviluppato da Bungie, il gioco introduceva l'iconica figura del protagonista della saga, Master Chief, ma soprattutto la novità di un multiplayer online di grande spessore, per sedici partecipanti.

Gli abbonati a Xbox Game Pass possono recuperare tutti gli episodi del franchise grazie all'ottimo Halo: The Master Chief Collection, in attesa dell'uscita del nuovo capitolo, Halo Infinite.