Halo Infinite: 343i vuole introdurre l'IA nella Forgia per creare modalità PvE

343 Industries continua a lavorare al supporto post-lancio di Halo Infinite e a quanto pare uno degli obiettivi degli sviluppatori è quello di implementare nella Forgia l'IA dei nemici della campagna. In questo modo sarebbe possibile creare delle modalità cooperative PvE a mo' di Firefight e, perché no, magari anche ibride PvPvE.

Lo ha svelato il lead designer Michael Schorr su Twitter, in risposta ad alcuni utenti. Il "Forge Lord", questo il simpatico nickmane che usa sul social, spiega che pur non essendoci nulla di confermato al momento, lo studio sta valutando il modo migliore per portare l'IA della campagna e renderla disponibile nella Forgia di Halo Infinite.

"Non c'è nulla di confermato ma stiamo già lavorando al modo migliore per portare l'IA della campagna nella Forgia", ha detto Schorr.

Dalle parole del lead designer tuttavia sembrerebbe che l'implementazione dell'IA nella Forgia potrebbe richiedere diversi mesi, ma ne sapremo sicuramente di più in futuro con i prossimi aggiornamenti da parte di 343 Industries.

Domani, 17 gennaio, invece sarà disponibile in Halo Infinite l'evento Joint Fire, con protagonista la modalità Covert-One Flag e con in palio elementi cosmetici esclusivi.