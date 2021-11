Halo Infinite: primi cambiamenti al Battle Pass questa settimana e ricompensa gratis

Halo Infinite ha il multiplayer free-to-play disponibile dal 15 novembre per festeggiare i 20 anni di Xbox, come abbiamo visto, ma si tratta ancora ufficialmente di una fase di beta, dunque è lecito aspettarsi degli aggiornamenti e dei test anche in questo periodo di rilascio pubblico, come dimostra il fatto che alcuni cambiamenti al Battle Pass arriveranno già questa settimana.

Sebbene il multiplayer di Halo Infinite sia stato generalmente molto ben accolto dalla community, sono emersi alcuni elementi critici che sono stati portati all'attenzione di 343 Industries, in particolare per quanto riguarda la progressione molto lenta del Battle Pass, tendente un po' troppo al grinding.

Gli sviluppatori avevano risposto in questi giorni nel merito, riferendo di voler rivedere un po' l'organizzazione della progressione in modo da evitare questi problemi e alcune prime soluzioni dovrebbero già arrivare questa settimana: John Junyszek è intervenuto su Twitter per riferire alcuni cambiamenti in arrivo.



Come riferito dal portavoce di 343 Industries, "Per rispondere ai feedback sulla progressione del Battle Pass faremo degli aggiustamenti mirati al nostro modello che avranno luogo già a partire dalla seconda parte di questa settimana", ha affermato.



Oltre all'aggiustamento di bug e la rimozione di alcune sfide settimanali, che arriveranno attraverso un update in queste ore, verranno anche inserite nuove sfide di più facile raggiungimento, come la "Play 1 Game" che dovrebbe velocizzare la progressione, ma non solo. Verranno inserite ulteriori sfide differenti, verosimilmente in grado di dare maggiori punti e consentire una progressione più veloce.

Un problema è però dato dall'implementazione di questi cambiamenti: a quanto pare verranno resettate le sfide settimanali in corso, compresi i progressi fatti finora su questo fronte. In cambio, 343 Industries regalerà l'Ultimate Reward prevista per questa settimana, ovvero il visore Sigil Mark VII, a chiunque si colleghi con il gioco dal 23 al 30 novembre 2021.