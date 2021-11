Halo Infinite: video con 5 minuti di Campagna dalla missione The Conservatory

Halo Infinite torna a mostrarsi in video, anche in questo caso per quanto riguarda un frammento della Campagna single player, con 5 minuti di gameplay tratti dalla missione The Conservatory, nel filmato pubblicato in esclusiva da IGN e riportato qui sopra.

Anche in questo caso si tratta di una fase del gioco posta piuttosto agli inizi della storia e non sembra contenere eventuali spoiler o anticipazioni particolari sugli eventi e situazioni della Campagna, dunque la visione è abbastanza innocua anche per chi non volesse avere anticipazioni sull'andamento del single player di Halo Infinite, anche se verso il minuto 4:00 c'è uno spezzone a carattere più narrativo che potrebbe rappresentare un elemento sensibile.

Si tratta di una parte di gameplay che si svolge principalmente al chiuso, all'interno di una delle numerose strutture sparse su Zeta Halo nell'ampio scenario open world che fa da sfondo agli eventi del nuovo capitolo della serie 343 Industries.

Halo Infinite, uno screenshot del gioco

Dopo una serie di scontri furibondi, che coinvolgono peraltro anche gli Skimmers, una nuova tipologia di nemici volanti e dotati di mitragliatrice, Master Chief trova anche degli upgrade per la propria armatura, mostrando dunque alcune situazioni che diverranno probabilmente tipiche avanzando all'interno del gioco.

Nel frattempo, come sappiamo, è stato lanciato il multiplayer in beta di Halo Infinite: proprio oggi abbiamo saputo che 343i potrebbe modificare il sistema di progressione del Battle Pass, considerato da molti un po' troppo tendente al grinding, mentre la Stagione 1 è stata estesa fino a maggio.