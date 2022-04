Halo Infinite: video con le ricompense del nuovo Battle Pass, 343i parla dei piani della Stagione 2

Durante la diretta di ieri, 343 Industries ha presentato alcune delle novità in arrivo per i giocatori del multiplayer di Halo Infinite con la Stagione 2, Lone Wolwes. IGN ha pubblicato un video che riassume tutte le ricompense svelate per il nuovo Battle Pass, che includono pezzi di armatura per il vostro Spartan, accessori per le armi e molto altro ancora.

Nella livestream 343 Industries ha inoltre parlato dei piani del team durante la Stagione 2 di Halo Infinite. Gli sviluppatori affermano che stanno ancora lavorando per migliorare il loro software anti-cheat e la qualità generale del loro modello live-service. Ad esempio, hanno promesso che aumenteranno il numero di playlist classificate e rivedranno ulteriormente il sistema di sfide e XP.

343 Industries ha parlato anche dei Drop Pods, ovvero un nuova pianificazione per la pubblicazione di update mensili che aggiungeranno sia nuovi contenuti che correzione di bug. La Stagione 2, come la precedente, inoltre avrà un tema, con una storia che verrà narrata attraverso delle cutscene durante il corso della season, con maggiori dettagli in merito che verranno svelati al lancio.

Infine è stato confermato il lancio della Forgia in open beta a settembre e della campagna co-op ad agosto, assieme la funzione per rigiocare le missioni.

La Stagione 2 di Halo Infinite partirà il 3 maggio e durerà sei mesi, concludendosi il 7 novembre. Tra le novità troveremo due nuove mappe e tre nuove modalità, fra cui il battle royale Last Spartan Standing.