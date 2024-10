Hironobu Sakaguchi ha ammesso di aver "tradito" Nintendo con PlayStation, all'epoca di Final Fantasy 7

In una recente intervista pubblicata da OneMoreGame e incentrata soprattutto sul prossimo arrivo di Fantasian: Neo Dimension su console, Hironobu Sakaguchi ha di fatto ammesso di aver "tradito" Nintendo per passare a PlayStation all'epoca di Final Fantasy 7 , con un particolare ricordo dedicato a questa fase.

Fantasian è come una rimpatriata con Nintendo e Sony

Ovviamente, conoscendo il personaggio in questione, è probabile che abbia utilizzato il termine "cheating", ovvero "tradire" in questo caso, con la consueta ironia che lo contraddistingue.

Sakaguchi al lavoro su Fantasian

Tuttavia, la cosa non è ovviamente passata inosservata, essendo legata in effetti a quello che è considerato il grande tradimento di Squaresoft e Final Fantasy nei confronti di Nintendo.

"Che si tratti di Nintendo o di Sony, credo che entrambe le aziende, oltre a Final Fantasy VI, rappresentino gran parte della mia storia di origine in termini di sviluppo della mia carriera", ha poi riferito Sakaguchi, riconoscendo uguale importanza ad entrambe le compagnie per la prima fase della sua carriera in Squaresoft (poi Square Enix).

In ogni caso, il fatto di poter tornare su varie console con Fantasian: Neo Dimension, rende tutto come una sorta di rimpatriata: "Devo ringraziare Square Enix, che ha reso possibile il ritorno su entrambe le piattaforme Nintendo e Sony. Ci si sente davvero come in un'enorme rimpatriata tra compagni di scuola. È un momento molto toccante che fa riflettere e, allo stesso tempo, sono da poco diventato nonno per la prima volta, quindi credo che ci siano molte emozioni diverse e molta nostalgia".