Hogwarts Legacy: alcuni giocatori non riescono a raggiungere il livello massimo

Alcuni giocatori di Hogwarts Legacy stanno lamentando il fatto di non riuscire a raggiungere il livello massimo con i loro personaggi, nonostante abbiano svolto tutte le attività disponibili nel gioco.

Il tutto è partito dall'utente Reddit Cacophonous_Euphoria che ha aperto una discussione sul fatto di non riuscire a portare il suo personaggio a livello 40, nonostante abbia completato il 100% delle missioni e delle sfide disponibili. Nella sostanza non ci sono più punti esperienza da ottenere.

Il blocco a livello 39 non è drammatico, se non per una questione di soddisfazione personale e per l'impossibilità di sbloccare due obiettivi legati alla progressione, uno per il raggiungimento del livello 40 e l'altro per la spesa di tutti i punti talento.

Al thread si sono uniti altri giocatori che hanno confermato anche loro il presunto bug, raccontando di essere bloccati al livello 39 senza nulla da fare.

Hogwarts Legacy è disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X/S al prezzo consigliato di 74,99€. Il 4 aprile 2023 sarà lanciata la versione Xbox One e PS4 del gioco, mentre il 25 luglio 2023 quella Nintendo Switch.