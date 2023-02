Hogwarts Legacy: subreddit bandisce thread sulla Rowling perché pieni di offese alle persone LGBTQ+

Il team dei moderatori del subreddit ufficiale di Hogwarts Legacy ha deciso di bandire tutte le discussioni relative a J.K. Rowling, la scrittrice della saga di Harry Potter, perché finiscono per riempirsi di offese verso la comunità LGBTQ+.

In realtà non è la prima volta che viene preso un provvedimento simile, ma il precedente era stato revocato invitando a discutere civilmente delle questioni nate intorno all'autrice, che potete trovare ottimamente riassunte in questo speciale di Giulia Martino. Purtroppo non c'è stato niente da fare.

Il post dei moderatori spiega semplicemente che le conversazioni intorno all'autrice di Harry Potter formano regolarmente una spirale d'odio che sfocia in offese bigotte verso le persone LGBTQ+. La moderazione non vogliono questo linguaggio nel gruppo e hanno ribadito che l'obiettivo del subreddit non è la difesa di J.K. Rowling.

Comunque sia, è stato lasciato aperto un thread in cui si può discutere sulla questione ed esprimere i propri dubbi sull'acquisto o meno di Hogwarts Legacy, ma tutte le altre discussioni vengono chiuse e rimosse dal subreddit.

Sembra il classico caso di persone che hanno scambiato la libertà di parola per libertà di offendere. Comunque sia, le discussioni intorno al gioco sembrano essere ormai completamente avvelenate, con di fatto l'estrema destra che sta appoggiando le posizioni di quella che comunque rimane una femminista radicale che guarda a sinistra, solo per le sue posizioni transfobiche.