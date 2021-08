Horizon Forbidden West rinviato al 2022 sarebbe una catastrofe per la line-up invernale di PS5?

Ormai vanno moltiplicandosi i segni che vogliono Horizon Forbidden West per PS5 e PS4 rinviato al 2022. Sony ha già da tempo messo le mani avanti affermando di non essere sicura dell'arrivo del nuovo gioco di Guerrilla Games nel 2021, come precedentemente annunciato, ma non ha mai confermato ufficialmente lo slittamento. Eppure giornalisti ben informati come Jason Schreier e Jeff Grubb hanno già riportato voci che vogliono il nuovo Horizon in uscita l'anno prossimo. Oggi al gruppo si è unita Sony stessa, che sul PlayStation Blog tedesco ha escluso l'attesissimo gioco tra quelli in arrivo entro la fine dell'anno.

Parliamoci chiaramente: un rinvio, anche lungo, è sempre un bene, se questo significa avere un gioco di qualità migliore (Cyberpunk 2077 docet). Detto questo Horizon Forbidden West non sarebbe il primo gioco rinviato da Sony per l'anno corrente, visto che PS5 fu presentata con una line-up molto ricca per il 2021, di cui effettivamente sono rimaste solo le briciole. Se ricordate, questo doveva essere anche l'anno di God of War Ragnarok, di Gran Turismo 7 e di Ghostwire: Tokyo, tre titoli che vedremo probabilmente nel 2022. Il fatto che da qui a Natale non potremo giocare nemmeno con la nuova avventura di Aloy rappresenta una piccola catastrofe per una line-up che non ha fatto altro che perdere un pezzo dopo l'altro a livello di esclusive, lasciando paradossalmente a Microsoft e alla sua nuova Xbox campo libero proprio nel periodo festivo, con due colossi come Halo Infinite e Forza Horizon 5, quello in cui generalmente le vendite hardware e software s'impennano.

Attualmente le esclusive PS5 (temporali o totali che siano) in uscita nei prossimi mesi sono: Kena: Bridge of Spirits e Deathloop. Se vogliamo possiamo aggiungerci anche Ghost of Tsushima: Director's Cut e Death Stranding Director's Cut, che però fatichiamo un po' a far passare come titoli completamente nuovi. Di base sembra esserci stato un ribaltamento della situazione creatasi nei primi mesi dell'anno, in cui PS5 ha potuto vantare gioiellini quali Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart, mentre Xbox Series X è stata al palo, potendo contare solo su alcuni ottimi indie e doppia A come The Medium e The Falconeer.

Certo, c'è sempre la possibilità che Sony annunci qualche sorpresa per i prossimi mesi, ma fossimo in voi ci conteremmo poco, dato che dubitiamo dell'esistenza di tripla A segreti lanciabili nel giro di poche settimane. Naturalmente ci sarà comunque da giocare moltissimo su PS5, come c'è stato su Xbox Series X negli scorsi mesi, visto che i titoli delle terze parti non mancheranno. È però innegabile che si sia persa per strada la forza dirompente di molti titoli davvero importanti. Consoliamoci con la certezza che probabilmente il 2022 sarà un grandissimo anno per PS5.