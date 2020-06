Horizon Forbidden West, il trailer è molto simile a Zelda Breath of The Wild, per un fan

Horizon Forbidden West e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Che cos'hanno in comune? Niente, giusto? L'una è un'esclusiva PlayStation 5, l'altra per Nintendo Switch; da una parte Aloy (protagonista femminile) contro le macchine agguerrite, dall'altra Link nel suo mondo fantasy. Ma avete guardato con attenzione il trailer del nuovo titolo, mostrato durante la presentazione dell'evento dedicato a PlayStation 5?

Via il dente, via il dolore. Il trailer di Horizon Forbidden West sembra davvero molto simile a quello mostrato a suo tempo per The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Potrebbe trattarsi di un citazionismo voluto, che rende omaggio alla produzione Nintendo. Sia come sia, la rete se ne è accorta: se ne è accorto soprattutto questo fan, che ha messo a confronto determinate sequenze dei due trailer.

A sinistra Horizon Forbidden West, a destra The Legend of Zelda: Breath of the Wild. C'è poco da commentare: guardate con i vostri occhi l'immagine qui di seguito riportata, e poi fateci sapere cosa ne pensate di tutto ciò. Sia chiaro che non vi è alcun intento polemico, anzi di solito il citazionismo impreziosisce sia l'opera di partenza che quella di arrivo. Ma voi avevate già notato, tutti questi particolari?