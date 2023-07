Humble Choice, luglio 2023: due dei giochi in arrivo per l'abbonamento svelati da un leak

Il noto leaker billbil-kun, considerato decisamente affidabile, ha svelato due dei giochi previsti per il mese di luglio 2023 nell'abbonamento Humble Choice: si tratta di The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition e Temtem.

Ovviamente non possiamo prendere l'informazione per ufficiale, ma la fonte è sicuramente piuttosto convincente. Dunque i suddetti sarebbero due degli 8 giochi previsti arrivare nel catalogo dell'abbonamento Humble Choice a luglio 2023. Ricordiamo che il servizio in questione consente l'accesso a un catalogo piuttosto ampio di giochi per PC, attraverso il pagamento di una sottoscrizione da 9,99 euro al mese.

Il mese scorso, Humble Choice aveva presentato delle aggiunte piuttosto consistenti con anche Ghostwire Tokyo tra queste, mentre per il prossimo mese rimaniamo in attesa dell'annuncio ufficiale ma già questi due titoli sono piuttosto convincenti. I giochi del mese saranno disponibili dal 4 luglio 2023.