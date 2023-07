PlayStation cerca nuove partnership in Corea: possibili esclusive da Pearl Abyss, Neowiz e altri

In questo caso non ci sono informazioni precise né annunci da fare al momento, ma in base a quanto riferito dalla testata coreana sembra che Sony sia in piena caccia nel territorio della Corea del Sud, continuando il percorso intrapreso in Asia anche con il programma China Hero che ha portato a vari titoli indie su PlayStation.

Considerando l'ascesa del mercato e delle produzioni videoludiche in Corea del Sud, si tratta di una manovra decisamente lungimirante da parte di Sony, che d'altra parte si è già mossa con una certa celerità in tale area, come abbiamo visto con l'accordo di esclusiva per Stellar Blade .

In base a quanto riferito dalla testata coreana MTN, sembra che Sony PlayStation sia attivamente alla ricerca di nuove partnership con sviluppatori e publisher coreani , cosa che potrebbe portare a nuove esclusive con studi come Pearl Abyss, Neowiz, NCSoft e altri.

I possibili partner coreani

In questo caso, però, non si tratta di andare alla ricerca di talenti ma trovare delle collaborazioni con team e publisher già affermati. Uno dei nomi emersi con maggiore chiarezza sembra infatti essere quello di Pearl Abyss, responsabile di Crimson Desert, su cui Sony vorrebbe investire forse per ricevere contenuti in esclusiva.

Tra gli altri candidati ci sono anche Neowiz, Com2uS e NCsoft, il primo dei quali è il publisher dell'atteso Lies of P. Non sappiamo se queste discussioni siano legate ad accordi di esclusiva, ma nel caso di titoli noti potrebbero portare ad alcuni vantaggi sul fronte PlayStation, come la presenza di contenuti aggiuntivi o esclusive temporali.

Non è comunque da escludere nulla, considerando che la partnership stretta con Shift Up ha portato all'esclusiva PS5 di Stellar Blade nonostante questo fosse stato annunciato (come Project Eve) in precedenza anche su Xbox, con quest'ultima versione eliminata a posteriori.

Un'eventuale discussione con Pearl Abyss, d'altra parte, potrebbe sbloccare la situazione di Crimson Desert, annunciato durante i Game Awards del 2020 ma poi posticipato in maniera indeterminata e ancora senza una data d'uscita. Staremo a vedere.