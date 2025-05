I voti di Famitsu di questa settimana ci dicono che non vale la pena di infiltrarsi dietro le linee nemiche

Nuova settimana, nuove recensioni dalla rivista giapponese Famitsu, una delle più antiche e prestigiose del settore, arrivata al numero 1898. Come sono andati i voti? In realtà i giochi recensiti sono soltanto due, di cui uno, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time, che ha ricevuto un giudizio davvero elevato, mentre il secondo, Commandos: Origins, che ha strappato quello che viene considerato il voto minimo di Famitsu per non parlare di stronacatura.