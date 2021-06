Id Software: classificato in Australia il suo nuovo gioco

L'ente di classificazione dei videogiochi australiano ha classificato Project 2021B, il nuovo gioco di id Software, pubblicato sotto etichetta Zenimax (attualmente di Microsoft).

La pagina del gioco è purtroppo parca di informazioni, quindi è impossibile dire di cosa si tratti. Ciò che si sa è che ci sarà violenza (che essendo un gioco di id Software non significa granché), che ci saranno interazioni online, che sarà multipiattaforma (immaginiamo PC e Xbox) e che la richiesta di classificazione è partita da Zenimax Australia. Per il resto è buio fitto.

Naturalmente il pensiero vola subito verso un possibile reboot della serie Quake, di cui recentemente sono stati festeggiati i 25 anni, sulla falsariga di quello avuto dalla serie DOOM. Chissà se si tratterà di un gioco misto single / multiplayer o se id Software continuerà a mantenere i Quake solo per l'online. In realtà potrebbe trattarsi anche di una proprietà intellettuale completamente nuova (più difficile) o del reboot di Dangerous Dave in the Deserted Pirate's Hideout (questa battuta la facciamo ogni volta che si parla di id Software, abituatevi).