Il monitor LG UltraGear da 34" con un refresh rate da 240Hz è in promo Amazon al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante sul monitor LG UltraGear da 34": l'offerta prevede uno sconto attivo del 44% per un costo totale e finale d'acquisto di 252€ (minimo storico) . L'acquisto può essere effettuato anche a rate. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link , o accedi alla pagina ad esso dedicata dal banner qui sotto: Il monitor da gaming LG UltraGear è progettato per offrire un'esperienza di gioco coinvolgente e prestazioni elevate. Il suo ampio display curvo da 34 pollici in formato 21:9, con curvatura 1800R, amplia il campo visivo e favorisce una maggiore immersione.

Ulteriori dettagli sul monitor

Grazie al refresh rate di 240 Hz con supporto alla tecnologia VRR, il monitor è in grado di visualizzare i fotogrammi con estrema rapidità, garantendo un gameplay fluido e reattivo anche nelle situazioni più frenetiche. Il tempo di risposta di appena 1 ms riduce al minimo sfocature e fenomeni di ghosting, offrendo immagini nitide e movimenti estremamente precisi, un vantaggio fondamentale nei giochi competitivi.

La compatibilità con AMD FreeSync Premium elimina gli effetti di tearing e stuttering sincronizzando il refresh del monitor con la scheda video, assicurando un'esperienza di gioco sempre fluida e senza interruzioni. A completare la dotazione troviamo gli altoparlanti stereo integrati da 10 W, che garantiscono un audio potente e immediato senza la necessità di utilizzare casse esterne.