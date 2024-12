Il primo giocatore ad aver raggiunto il livello 10.000 in Fortnite è anche un baro, Epic Games lo ha punito

Un giocatore è riuscito a raggiungere il livello 10.000 in Fortnite in tempi record . Forse troppo, visto che è stato talmente tanto veloce nel farlo da aver attirato le attenzioni di Epic Games, che ha scoperto come il suo risultato non fosse proprio cristallino. Quindi, invece di celebrarlo, lo ha punito riportandolo al livello 1 .

Troppi per essere vero

Superare livelli in Fortnite non è una passeggiata. Epic Games ha eliminato ogni limite di crescita, ma ogni passaggio di livello richiede l'accumulo di 80.000 punti esperienza, quindi è un'operazione abbastanza lunga. Per raggiungere il livello 10.000 il nostro aveva accumulato qualcosa come 800.000.000 di punti esperienza. Vero che esistono dei modi leciti per ottenerne più velocemente, come gli XP boost o l'acquisto di Battle Pass, ma una quantità simile era comunque davvero troppo alta.

Da notare che @Many0354, l'utente che aveva raggiunto il livello 10.000, ha ammesso l'uso di glitch per farcela ed era cosciente che sarebbe stato penalizzato. Epic Games stessa ha svelato che il livello è stato raggiunto barando e che per questo motivo ha resettato il giocatore.

La comunità ha reagito in modo ambiguo al fatto, con alcuni che hanno deprecato il comportamento di @Many0354, affermando che non ha senso barare tanto per far crescere un numero, e altri che hanno comunque apprezzato il risultato.