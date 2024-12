Days Gone: un'esperienza survival horror su PC in offerta su Instant Gaming

Days Gone è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 8.99€, rispetto al prezzo originale di 50€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 10.96€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. In Days Gone, un gioco di azione e avventura survival horror, ti troverai immerso in un futuro distopico dove la pandemia globale ha trasformato la maggior parte della popolazione in creature note come Freaker. Giocando nei panni di Deacon St. John, un cacciatore di taglie, il tuo obiettivo è trovare tua moglie scomparsa, esplorando un mondo aperto ricco di sfide e minacce.