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Il processore AMD Ryzen 5 9600X costa 156 € su AliExpress, sfruttando le promozioni attuali

Tra le offerte di AliExpress troviamo il processore AMD Ryzen 5 9600X, in grado di offrire buone prestazioni a un prezzo decisamente accessibile.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/11/2026
AMD Ryzen 5 9600X

Su AliExpress è attualmente disponibile la CPU AMD Ryzen 5 9600X a 201,69 €, ma con il codice ITAFF25 potrai risparmiare altri 25 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal potrai risparmiare ulteriori 20 €, spendendo in totale 156,69 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

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Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide per un periodo limitato. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un buon processore

Si tratta di un buon processore di fascia media, ideale quindi per buone prestazioni sia nel gaming che nell'utilizzo quotidiano. Si basa precisamente sull'architettura Zen 5 e ha 6 core e 12 thread, quindi può gestire bene giochi più pesanti o streaming. La frequenza base è di circa 4,4 GHz e può arrivare fino a 5,4 GHz in modalità Turbo. Inoltre, è compatibile con le schede madri AM5 e supporta le tecnologie più recenti come DDR5 e PCIe 5.0.

Sta per tornare il Singles Day di AliExpress: preparati a riscattare questi codici per risparmiare Sta per tornare il Singles Day di AliExpress: preparati a riscattare questi codici per risparmiare

Ricordiamo che i codici tendono a terminare velocemente e che lo sconto PayPal non è sempre disponibile, quindi ti suggeriamo di approfittarne.

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