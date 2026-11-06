Il processore AMD Ryzen 5 9600X costa 156 € su AliExpress, sfruttando le promozioni attuali

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Un buon processore

Si tratta di un buon processore di fascia media, ideale quindi per buone prestazioni sia nel gaming che nell'utilizzo quotidiano. Si basa precisamente sull'architettura Zen 5 e ha 6 core e 12 thread, quindi può gestire bene giochi più pesanti o streaming. La frequenza base è di circa 4,4 GHz e può arrivare fino a 5,4 GHz in modalità Turbo. Inoltre, è compatibile con le schede madri AM5 e supporta le tecnologie più recenti come DDR5 e PCIe 5.0.

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