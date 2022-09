Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: vediamo la sigla rifatta in stile Un Posto al Sole

Vediamo la sigla iniziale di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la nuova serie di Amazon Prime Video di cui sono disponibili i primi due episodi, rifatta nello stile di Un Posto al Sole, la soap opera tutta italiana in onda da ormai molti anni su Rai Tre.

Più precisamente, LoreSka, l'autore, l'ha immaginata come la sigla di una nuova soap: Un Post a Gondor, evidentemente ispirato dalla grande quantità di intrighi sentimentali presenti nelle prime due puntate del telefilm tratto da alcuni appunti di Tolkien.

Come potete vedere, il video mostra semplicemente una carrellata di personaggi su sfondo nero, con di sottofondo la sigla della soap RAI. Semplice e di grande impatto, poco da aggiungere.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha stabilito il record di visualizzazioni per Amazon Prime Video. Se vi interessa saperne di più, potete leggere la nostra recensione dei primi due episodi. Dopo il lancio non sono mancate le polemiche per le variazioni operate al testo di partenza. In particolare sembra che non siano piaciute alcune modifiche della mitologia originale. In tanti hanno però apprezzato la ricchezza generale della serie.