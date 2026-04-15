Il televisore LG OLED evo AI C5 da 77" è su Amazon al minimo storico

Se cerchi un nuovo televisore da 77" e vuoi goderti i tuoi giochi e film preferiti, l' LG OLED evo AI C5 da 77" è su Amazon a 1.899 € rispetto al prezzo mediano di 2.219,33 €, permettendoti di risparmiare il 14%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

TV LG in offerta

Questo televisore è dotato di processore IA ɑ9 Gen8 che analizza e migliora ogni fotogramma. Inoltre, offre neri profondi, colori accurati e vivaci e immagini più luminose rispetto a uno schermo LG OLED tradizionale. Si tratta comunque di una Smart TV, e con webOS potrai avere tutti i tuoi contenuti preferiti sotto controllo.

Caratteristiche del televisore

Per quanto riguarda il gaming, potrai godere di gameplay fluidi e reattivi in 4K@144fps con VRR, GSYNC e FreeSync. A contribuire ulteriormente sono Dolby Vision e Dolby Atmos per un'esperienza altamente immersiva e convincente. Si tratta comunque di un prodotto adatto a chi ha esigenze specifiche, quindi potrebbe non essere la soluzione ideale per chi ha necessità specifiche di budget.