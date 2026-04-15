Jixa Lady Tiger diventa Plus: una campagna Kickstarter mira ad espanderlo e farlo arrivare su tante piattaforme

Tempo fa vi avevamo segnalato il lancio di Jixa Lady Tiger , un simpatico arcade per PC ispirato a Vixen , un vecchio titolo per sistemi a 8 e 16 bit. Bene Brainium Games, lo studio di sviluppo italiano guidato da Oscar Celestini, ha appena lanciato la campagna Kickstarter per espanderlo in Jixa Lady Tiger Plus , ossia una versione ampliata dell'originale, prevista per una moltitudine di piattaforme differenti, incluse Game Boy Advance e Mega Drive. Chiaramente uscirà anche su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch, che non possono proprio mancare.

Jixa in azione

Jixa Lady Tiger Plus racconta la storia di un'antica e malevola entità che si è risvegliata dal suo lungo sonno, scatenando un male oscuro e strisciante che sta portando una pacifica giungla sull'orlo della rovina. La fauna è impazzita, la vegetazione appassisce e gli alberi millenari bruciano per autocombustione. Solo Jixa, armata della sua frusta e del suo potere di trasformarsi in una potente trigre, può fare qualcosa.

Come specificato nella campagna, che potete raggiungere a questo indirizzo, l'edizione "Plus" non è un semplice aggiornamento dell'opera originale creata da Oscar Celestini, ma una sua massiccia espansione. Ai 12 livelli originali se ne aggiungono ben otto inediti, accompagnati da un gameplay profondamente rivisto.

Jixa dispone inoltre di una maggiore mobilità: può eseguire delle capriole, può arrampicarsi sulle corde e può compiere un doppio salto. Inoltre, i livelli non scorrono più soltanto lateralmente, ma offrono anche delle aree aperte esplorabili.

Da notare che le versioni retrò del gioco comprendono anche delle edizioni fisiche, pensate per i collezionisti.