Nintendo Switch 2 con Mario Kart World in sconto su Amazon: acquista il bundle al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul bundle contenente Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: lo sconto attivo sulla piattaforma è dell'8% per un costo finale d'acquisto di 469,00€, suo minimo storico. Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Sottolineiamo che il gioco è in versione digitale e non fisica. La console dispone di uno schermo LCD da 7,9 pollici con supporto HDR10 e VRR, raggiungendo i 1080p a 120 fps in portatile e fino a 4K e 60 fps in modalità TV. I nuovi Joy-Con 2 sono più grandi, si collegano magneticamente e includono nuove funzionalità come sensori ottici e controlli simili a un mouse.