Nintendo Switch 2 con Mario Kart World in sconto su Amazon: acquista il bundle al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul bundle contenente Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: lo sconto attivo sulla piattaforma è dell'8% per un costo finale d'acquisto di 469,00€, suo minimo storico. Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Sottolineiamo che il gioco è in versione digitale e non fisica. La console dispone di uno schermo LCD da 7,9 pollici con supporto HDR10 e VRR, raggiungendo i 1080p a 120 fps in portatile e fino a 4K e 60 fps in modalità TV. I nuovi Joy-Con 2 sono più grandi, si collegano magneticamente e includono nuove funzionalità come sensori ottici e controlli simili a un mouse.
Ulteriori dettagli sul bundle
Mario Kart World è un simulatore di guida arcade che riprende la formula classica della serie, introducendo però importanti novità. I giocatori possono scegliere tra oltre 40 personaggi dell'universo di Mario, alcuni con varianti estetiche. Per la prima volta nella saga, le gare possono includere fino a 24 piloti contemporaneamente.
I circuiti sono stati rivoluzionati con una struttura open world, che consente di uscire dal percorso principale. Tra le nuove meccaniche spiccano il "salto caricato", utile per evitare ostacoli, la guida sui muri e una funzione di riavvolgimento del tempo, disponibile solo in modalità giocatore singolo.