Immagini e video di un possibile remake di Jet Set Radio sembrano essere trapelate online

Sembra che possa esserci un progetto di remake di Jet Set Radio attualmente in sviluppo, con immagini e video di questo presunto titolo che sono trapelate nelle ore scorse online, come riportato da vari leaker, accendendo le speranze di molti fan.

Sappiamo infatti che la serie è tra quelle prese in considerazione da Sega per un rilancio generale dei suoi franchise storici, ma quanto annunciato finora su Jet Set Radio era una sorta di reboot, ovvero un titolo diverso strutturato come un capitolo nuovo, sebbene ai lavori contribuiscano anche alcuni creatori dell'originale.

Quello che è emerso in queste ore dovrebbe essere allora qualcos'altro, perché ha l'aspetto di un vero e proprio remake, che riprende situazioni e impostazione dell'originale ma messe in scena con una tecnica decisamente più moderna.