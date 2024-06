Apple non vuole emulatori PC su iOS: varie app sono state rifiutate da App Store

In particolare, si tratta di sistemi per emulare DOS e anche Windows su iOS , con quest'ultima in particolare che sembra essere un'infrazione piuttosto palese dei termini di utilizzo, anche di fronte alle recenti aperture nei confronti dell'emulazione videoludica.

Emulazione valida solo per videogiochi?

Entrambe le app in questione violano le linee guida 4.7 della procedura di App Review per lo Store di Apple, dunque non possono essere ammesse. Proprio questa versione aggiornata delle linee guida è quella che consente l'emulazione software di videogiochi, ma evidentemente non si può estendere a un'emulazione più allargata di sistemi operativi.



Come riferito da Chaoji Li, lo sviluppatore di iDOS 3, sembra che le linee guida 4.7 di Apple consentano specificamente l'emulazione di piattaforme da gioco, ovvero console e simili, cosa che spiega il comportamento differente con gli altri emulatori.

Si tratta comunque di una situazione piuttosto confusa, perché in termini di funzionamento del software non è facile stabilire le differenze tra questi sistemi e dunque l'accettazione o il rifiuto sembra derivare da interpretazioni un po' differenti delle linee guida, come riferito anche dagli sviluppatori di UTM SE.

In ogni caso, sul fronte dell'emulazione di vecchie piattaforme si sta vivendo un periodo particolarmente florido su App Store, con il recente arrivo di Delta, PPSSPP, Gamma, GEKKO 64 e RetroArch.