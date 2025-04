In Kingdom Come: Deliverance 2 è ora disponibile per tutti il set "Lo Stemma del Leone"

Warhorse Studio e Plaion hanno annunciato che il set "Lo Stemma del Leone", che faceva parte dei bonus esclusivi per i preordini di Kingdom Come: Deliverance 2, è ora disponibile per tutti gli utenti a prescindere dall'edizione posseduta, come DLC a pagamento.

Si tratta di un pacchetto aggiuntivo di oggetti da utilizzare nel gioco che ci mette subito nelle condizioni di affrontare al meglio le situazioni medievali in cui ci troviamo all'interno della storia di Kingdom Come: Deliverance 2, senza disdegnare un occhio al look.

Prima poteva essere ottenuto effettuando il preorder, ora invece può essere acquistato a parte come DLC standard, al prezzo di 4,99 euro, consentendo così di ottenere un notevole set di armi e armatura.