Intel Arc A770 e A750 includeranno Call of Duty: Modern Warfare 2 gratis e altri giochi

Intel ha annunciato che, con l'acquisto delle nuove GPU di propria produzione, Intel Arc A770 e A750, si ottiene anche Call of Duty: Modern Warfare 2 gratis con un codice, oltre ad altri giochi se si entra nel programma Gaming Access della compagnia.

Oltre a Call of Duty: Modern Warfare 2, che ricordiamo essere il nuovo capitolo della serie Activision sviluppato da Infinity Ward, in arrivo a ottobre, se ci si iscrive al programma Gaming Access di Intel si ottengono anche altri tre titoli di notevole interesse.

Si tratta di Gotham Knights, il nuovo action multiplayer cooperativo di Warner Bros, Ghostbusters: Spirits Unleashed e The Settlers, sempre in digitale.

Intel Arc A770

Si tratta dunque di incentivi molto interessanti, considerando anche come le nuove schede grafiche di Intel si presentino di notevole interesse, oltre ad avere un prezzo alquanto accessibile, almeno in base a quanto riferito per il mercato americano.

Come abbiamo visto, Intel Arc A770, ovvero la top di gamma di Intel, dovrebbe essere venduta a partire da 329 dollari, mentre l'Arc A750 parte da 289 dollari. In entrambi i casi si tratta di prezzi piuttosto aggressivi per il mercato GPU, soprattutto se si guarda a quelli annunciati per le Nvidia RTX 40.

D'altra parte, le schede Intel non sono destinate a fronteggiare direttamente quest'ultime, quanto piuttosto le GPU di generazione precedente: Intel Arc A770 dovrebbe piazzarsi tra una Nvidia RTX 3060 e una RTX 3070 in termini di performance, anche se attendiamo eventuali conferme da benchmark indipendenti.