iPhone 13, design rivelato dalla cover di Spigen? Ecco le immagini

Il design di iPhone 13 potrebbe essere stato rivelato dalle cover prodotte da Spigen: alcuni render relativi a questi prodotti sono stati trafugati e mostrano quello che dovrebbe essere l'aspetto del nuovo smartphone Apple.

L'evento di presentazione dei nuovi iPhone 13 verrà trasmesso stasera a partire dalle 19.00, dunque dovremo attendere ancora qualche ora per l'ufficialità, ma la natura del leak è quantomeno curiosa, visto che secondo alcuni Spigen si sarebbe semplicemente basata sui concept dell'insider Jon Prosser.

Un tweet pubblicato dall'azienda stessa conferma tuttavia alcuni elementi, come la disposizione in diagonale delle fotocamere posteriori all'interno del tradizionale riquadro con i bordi arrotondati, almeno per quanto concerne il modello standard.

Insomma, ci troveremo in ogni caso di fronte a un'estetica non rivoluzionaria rispetto a quanto visto con iPhone 12 Pro (qui la nostra recensione), ma del resto nessuno sosteneva il contrario.