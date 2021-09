Jurassic World Evolution 2: trailer del Mosasaurus, un enorme dinosauro marino

Frontier Developments ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Jurassic World Evolution 2. Il filmato è dedicato al Mososaurus, un grande dinosauro marino. Il video ci spiega i dettagli su questa creature, dettagliandoci lo stile di caccia e non solo.

Il trailer mostra il Mosasaurus mentre mangia un'orca, il che conferma (anche se era abbastanza ovvio) che la creatura è carnivora. Infatti, la voce narrante del trailer di Jurassic World Evolution 2 ci spiega che "il Mosasaurus caccia vicino alla superficie dell'acqua, usando la forza della propria larga coda per proiettarsi in avanti, attaccando rapidamente e neutralizzando qualunque cosa possa afferrare con i denti".

Vi ricordiamo che Jurassic World Evolution 2 sarà pubblicato su PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5 il 2 novembre 2021. Inoltre, potete leggere la nostra anteprima, nella quale vi spieghiamo che "Il grande potenziale del gestionale Frontier potrebbe esprimersi al massimo in Jurassic World Evolution 2: il gioco parte già da una buona base, si porta dietro un franchise di enorme richiamo e sembra destinato a colmare tutte le lacune che caratterizzavano il primo capitolo."

"L'ampliamento dei contenuti e l'approfondimento delle meccaniche di simulazione e gestione del parco viste finora vanno proprio nella direzione che speravamo, arricchendo e completando le opzioni di costruzione e controllo, nonché ampliando la quantità di dinosauri presenti e la complessità dei loro comportamenti. Non resta che valutare se tutti i vari tasselli riescano a comporre un gioco organico e stimolante anche per chi non è proprio un grande appassionato di dinosauri o della serie Jurassic World, ma per questo dobbiamo attendere delle prove su build più complete."