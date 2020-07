Justice League, lo Snyder Cut mostra Superman con il costume nero in una clip

Lo Snyder Cut di Justice League torna a mostrarsi con una clip che stavolta rivela Superman con il costume nero nella scena in cui il personaggio ritorna, presentandosi ad Alfred Pennyworth.

Come sappiamo Zack Snyder's Justice League arriverà nel 2021 su HBO Max e durerà oltre 4 ore: una vittoria per il regista originale del film, ma anche e soprattutto per i fan che hanno sostenuto la sua crociata per la pubblicazione di una versione differente della pellicola.

A tal proposito, Snyder è stato molto chiaro: non utilizzerà alcun materiale girato da Joss Whedon. "Distruggerei il film, gli darei fuoco piuttosto che utilizzare un singolo fotogramma che non ho girato personalmente: potete starne certi", ha detto il regista.

Vedremo insomma il tanto chiacchierato Snyder Cut nel corso del prossimo anno, probabilmente sotto forma di miniserie, e capiremo come stanno davvero le cose: la visione di Zack Snyder sarà davvero in grado di capovolgere i giudizi non molto lusinghieri su Justice League?