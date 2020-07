Fortnite, Esploratrice Galaxy: attenzione alle truffe, non fornite i vostri dati

Ogni volta che Fortnite propone una skin speciale, ricominciano automaticamente le truffe da parte dei malintenzionati; sta accadendo anche in queste ore, approfittando della notorietà dell'Esploratrice Galaxy. Ma ci siamo noi ad avvisarvi, e voi potrete spargere la voce.

La truffa è molto semplice, e viene portata avanti attraverso due diverse piattaforme: i social network (Facebook, Twitter, Instagram) e le chat di messaggistica istantanea (Telegram, Discord). I malintenzionati si presentano come giocatori abili e propongono agli utenti di consegnare loro i propri dati legati all'account di Fortnite Battaglia Reale, in modo tale da partecipare al Torneo Galassia facendo le loro veci, e vincendo per loro l'Esploratrice Galaxy. Il tutto previo pagamento di una piccola somma, come 5 o 10 euro (c'è anche chi chiede di più). Il risultato è ovvio: l'utente perde i suoi soldi e nel peggiore dei casi anche il proprio account di Fortnite, con tutti i suoi contenuti.

Questa truffa funziona per alcuni semplici motivi. L'esploratrice Galaxy è già una delle skin più ambite dell'estate 2020, nel Battle Royale di Epic Games, ma per ottenerla attualmente è obbligatorio vincere il torneo in corso in tutto il mondo. E per vincere servono discrete abilità (abilità millantate dai malintenzionati). Dato che magari l'utente non è particolarmente bravo, oppure non possiede uno smartphone Android compatibile con il torneo, si rivolge al malintenzionato consegnandogli i propri dati per il login su Fortnite. Niente di più sbagliato.

Va infine ricordato, del resto, che chi non riuscirà a vincere la skin Esploratrice Galaxy durante il torneo, potrà comunque acquistarla il prossimo fine settimana. Dunque non vi è alcuna ragione per rischiare il proprio account.