Xbox Series X, Halo Infinite è il gioco più visto dell'evento, STALKER 2 secondo

Halo Infinite è stato il gioco più visto dell'evento dedicato ai titoli first party in arrivo su Xbox Series X, ma la grande sorpresa è rappresentata dal secondo posto, occupato da STALKER 2.

Con i suoi oltre 1,7 milioni di visualizzazioni, il primo trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2 è infatti riuscito a superare brand conosciuti e consolidati come Fable (1,2 milioni di visualizzazioni), ma anche la nuova proprietà intellettuale più interessante della presentazione, Avowed (un milione di visualizzazioni).

Tornando a Halo Infinite, la cui demo di gameplay girava su PC e non su Xbox Series X, si parla invece di oltre 5,2 milioni di visualizzazioni: uno stacco sostanziale rispetto agli altri titoli dell'evento.

I dati in questione sono stati raccolti a due giorni dall'Xbox Games Showcase, sommando i numeri totalizzati dai canali ufficiali Xbox e quelli delle testate internazionali più rilevanti.

Il confronto con la concorrenza, tuttavia, va ancora a svantaggio di Microsoft se consideriamo che Spider-Man: Miles Morales ha battuto Halo Infinite e Horizon Forbidden West su YouTube.

The 4 most popular games from the Xbox Showcase after 2 days (Official Channels + Major Media Uploads)

Halo Infinite Demo - 5.2+ million views

S.T.A.L.K.E.R. 2 - 1.7+ million views

Fable - 1.2+ million views

Avowed - 1+ million views pic.twitter.com/TuNmjRF9Kq