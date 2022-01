Ken Levine presenterà il suo nuovo gioco solo in prossimità dell'uscita

Ken Levine, il boss di Ghost Story Games e creatore della serie Bioshock, annuncerà il suo nuovo gioco solo quando sarà pronto per essere lanciato sul mercato. Inoltre, si tratta di un progetto che a quanto pare sorprenderà in molti, ma non tutti.

In un'intervista durante il podcast Arcade Attack, Levine ha parlato del gioco in sviluppo di Ghost Story Games svelando qualche informazione, ma senza entrare nel dettaglio.

"Credo che le persone saranno sorprese, ma non sorprese da ciò che vedranno. In egual misura. Ma è... qualcosa di piuttosto interessante e non vediamo l'ora di mostrarlo alla gente", la curiosa affermazione di Levine, che successivamente ha spiegato che il gioco non è stato ancora svelato al pubblico perché l'intenzione è quella di farlo solo quando sarà vicino alla pubblicazione.

"Non volevamo mostrare il gioco troppo presto, perché non vogliamo un lungo periodo di crescita, interesse e clamore. Finirebbe per sembrare non autentico e penso che i giocatori vogliano sapere cosa stanno per acquistare e l'unico modo per farlo davvero è annunciare il gioco vicino al lancio."

Ken Levine

Levine e Ghost Story Games stanno lavorando in collaborazione con Take-Two a un progetto sperimentale ormai da diversi anni. Stando a un annuncio lavorativo avvistato in rete alla fine del 2019 si tratta di un immersive sim, ma nel tempo le cose potrebbero essere cambiate. Stando a un report di Bloomberg, il gioco potrebbe aver avuto uno sviluppo travagliato a causa di una terribile gestione del team da parte proprio di Levine.