Killer Instinct: update e nuovi server, Microsoft si prepara a un rilancio della serie?

C'è stato, in questi giorni, un aggiornamento interessante per Killer Instinct, che ha portato un update al gioco e l'inizio della migrazione verso nuovi server per quanto riguarda Xbox e PC, facendo pensare anche a un possibile rilancio della serie da parte di Microsoft.

A dire il vero, quest'ultima è una semplice speculazione, ma vediamo intanto le effettiva novità apportate nelle ore scorse da Xbox Game Studios e Iron Galaxy: prima di tutto l'update alla versione 3.9.30917.1.290283, che non porta però alcuna variazione rispetto a prima, in termini di contenuti e caratteristiche del gioco.

A causa di questo aggiornamento, gli sviluppatori avvertono che può essere un tempo di caricamento più lungo del normale alla prima partita dopo l'update, e forse anche il messaggio "Refreshing DLC Timeout" ma è tutto in linea con la patch e il team consiglia di selezionare comunque "attendi" per completare la sincronizzazione.

Non ci sono dunque cambiamenti visibili, al di là di qualche correzione di bug, ma l'idea che emerge da questo update è che Microsoft voglia continuare a supportare Killer Instinct ancora a lungo. Considerando che, come riferito dal messaggio ufficiale di Iron Galaxy e Xbox Game Studios, questo inverno si celebrerà il decimo anniversario di Killer Instinct (la versione uscita su Xbox One), viene da pensare che possa esserci qualche novità in arrivo da parte di Microsoft.

D'altra parte, come abbiamo riferito in precedenza, questo sembra essere l'anno dei picchiaduro, con l'arrivo di Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e Tekken 8, dunque un ritorno di Killer Instinct, magari con un nuovo capitolo appositamente studiato per Xbox Series X|S, potrebbe starci particolarmente bene.