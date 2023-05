GTA 6: presunto attore protagonista sembra indicare una presentazione vicina, o forse trolla

C'è ormai un nuovo caso che si sta affermando nelle voci di corridoio videoludiche, e riguarda la possibile presentazione prossima di GTA 6, che sarebbe forse indicata da una serie di foto e attività social di Bryan Zampella, presunto attore e doppiatore del protagonista Jason nel gioco, ma che potrebbe anche semplicemente aver dato vita a una trollata particolarmente elaborata.

Prima di tutto, non c'è ancora alcuna certezza sul fatto che Zampella sia effettivamente l'attore scelto per interpretare Jason, che sarà uno dei due protagonisti di GTA 6 (l'altra è Lucia, nella nuova impostazione a due personaggi alternati). Varie voci e presunti indizi che lo collegano a Rockstar Games hanno alimentato l'idea che questi sia effettivamente il modello utilizzato per Jason, a cui dovrebbe fornire anche la voce, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.



Quello che è certo, a questo punto, è che Zampella stia giocando molto su queste voci, tanto da continuare a postare su Instagram varie foto che lo ritraggono in situazioni che è facile ricondurre a GTA. Prima ci sono state foto di lui a Miami con camicia floreale, che hanno ricordato chiaramente Vice City, la quale dovrebbe essere l'ambientazione scelta per GTA 6.



In un crescendo di rimandi e teaser, l'attore si è fatto immortalare più di recente in alcune foto in cui compare precisamente vestito come Jason, almeno in base alle immagini di GTA 6 trapelate nel famoso leak che ha colpito Rockstar Games lo scorso settembre. A questo punto, non resta che pensare che si tratti di una sorta di teaser per una presentazione imminente, oppure di una trovata ben costruita.

In ogni caso, anche Take Two sembra aver definito il periodo d'uscita di GTA 6 che dovrebbe avvenire nel prossimo anno fiscale, ovvero tra il 2024 e il 2025. Ci sarebbe ancora molto tempo e potrebbe essere ancora presto per una presentazione completa.