La vendita di Nintendo farebbe bene al Giappone, secondo il Financial Times

In uno strano editoriale pubblicato nelle ore scorse, la prestigiosa pubblicazione americana Financial Times espone le ragioni per cui per il Giappone la vendita di Nintendo potrebbe avere effetti positivi per l'intera economia.

Sostanzialmente, secondo il giornalista in questione ci sarebbero due ragioni principali per cui la vendita di Nintendo potrebbe risultare positiva per l'intera economia nipponica, anche se bisogna ricordare che si tratta semplicemente di un editoriale di opinione, dunque non va preso come articolo basato su fatti comprovati.

Leo Lewis, autore dell'articolo, sostiene che la prima ragione sarebbe dimostrare in maniera pratica il valore di alcune compagnie giapponesi di alto profilo: la vendita di Nintendo apporrebbe un valore quantitativo preciso sul livello raggiunto dalla casa di Kyoto, considerando che spesso questo può essere sottovalutato all'interno della stessa industria giapponese.

Il giornalista menziona Microsoft, Disney, Apple e forse anche Google e Sony come potenziali acquirenti, con un'operazione che potrebbe far sembrare piccola quella di Activision Blizzard.