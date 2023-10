Super Mario Bros. Wonder: il nuovo doppiatore di Mario è stato scoperto?

Si parla di stringere il cerchio perché la lista è stata modificata in modo da nascondere alcuni dettagli, come appunto la relazione diretta con alcuni personaggi, lasciando visibili solo alcuni ruoli associati ai nomi dei doppiatori.

Qualcuno sarebbe dunque riuscito a ricavare la lista dei doppiatori agendo su una versione demo di Super Mario Bros. Wonder distribuita a scopo promozionale, cosa che stringe il cerchio dei possibili doppiatori di Mario.

La questione non è affatto confermata ed è anche difficilmente verificabile, come accade quasi sempre per le cose che partono da 4chan, ma la storia è verosimile e possiamo dunque prenderla in considerazione come voce di corridoio.

Mario ha dovuto cambiare voce, in seguito al ritiro di Charles Martinet, interprete storico del personaggio, e il nuovo doppiatore potrebbe essere stato scoperto attraverso un'operazione di datamining effettuata su una demo di Super Mario Bros. Wonder .

Il principale sospetto

Mario non risulta scritto, dunque possiamo solo fare delle supposizioni su chi possa essere il nuovo doppiatore tra quelli che sono presenti nella lista. Facendo alcune esclusioni più logiche (voci femminili e altre note che non si assocerebbero bene al personaggio), rimane un principale indiziato.



Si tratterebbe di Mick Wingert, attore che ha una lunga esperienza nell'ambito del doppiaggio di cartoni animati e personaggi di videogiochi, avendo interpretato Tony Stark in vari cartoon Marvel, Zeng nello spin-off di Kung Fu Panda e varie parti in Genshin Impact, Spider-Man, World of Warcraft e Fire Emblem.

In base alla lista, emerge anche che Deanna Mustard dovrebbe aver ripreso il ruolo di Daisy, così come anche Samantha Kelly sembra tornata a interpretare Peach, Toad e Toadette, mentre Kenny James dovrebbe essere nuovamente la voce di Bowser.

A questo punto probabilmente non resta che attendere l'uscita di Super Mario Bros. Wonder per avere delle conferme, mentre ricordiamo che Charles Martinet ha annunciato il ritiro lo scorso agosto, facendo perdere a Mario la sua voce originale.