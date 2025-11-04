L'aggiornamento della pagina di GTA 6 sul PlayStation Store ha moltiplicato le teorie sul nuovo trailer

La pagina ufficiale del PlayStation Store dedicata a Grand Theft Auto 6 è stata aggiornata . Non aspettatevi chissà quali novità, perché è stato aggiunto un solo dettaglio: il supporto per l'abbonamento GTA+ Di Rockstar Games. Chiaramente è bastato questo dettaglio per far pensare all'arrivo di qualcosa di grosso, magari il tanto desiderato terzo trailer, intorno a cui le teorie non mancano. Sono ormai passati sei mesi da quando è stato pubblicato il secondo e i fan non vedono l'ora di scoprire di più su quello che potrebbe diventare uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi.

Teorie

Il fatto che il micro aggiornamento del PlayStation Store sia il secondo segnale di vita inviato dal gioco nel giro di una settimana (il primo è stato l'aggiornamento del sito web) ha ravvivato una ridda di teorie sull'imminenza dell'arrivo di novità.

Novità che prima o poi arriveranno, visto che manca meno di un anno al lancio del gioco. Comunque sia, per adesso è possibile aggiungere GTA 6 alla Lista dei desideri del PlayStation Store e c'è stata l'aggiunta di GTA+. Potrebbero essere segnali da nulla e completamente slegati dal terzo trailer, ma i fan la pensano diversamente.

"Il trailer 3 sta per arrivare", ha ipotizzato un utente su Reddit, mentre alcuni credono addirittura che il nuovo trailer possa essere pubblicato già oggi. Un'avvincente teoria spiega infatti che il secondo trailer di Grand Theft Auto 6 è stato pubblicato lo scorso maggio, poco dopo che Rockstar aveva annunciato il rinvio della data d'uscita. Per chi non avesse fatto i conti, significa che sono passati esattamente sei mesi dall'ultima volta che sono emerse informazioni sul nuovo capitolo della saga. Se Rockstar dovesse seguire le sue abitudini del passato, il terzo trailer potrebbe arrivare a breve. L'attesa tra il secondo e il terzo trailer di Grand Theft Auto 5 fu di poco superiore ai 5 mesi, mentre quella tra i trailer di Red Dead Redemption 2 durò circa 7 mesi. In effetti non c'è grande regolarità, ma volete mettere?

Mancano inoltre solo due giorni alla prossima call finanziaria di Take-Two Interactive, la società madre di Rockstar Games, che aggiornerà gli investitori sui dati di vendita e sui progetti futuri. Anche se potrebbe non sembrare direttamente collegato a Grand Theft Auto 6, Rockstar e Take-Two sono note per condividere nuovi dettagli sui grandi titoli proprio prima di queste riunioni con gli investitori, come modo per impressionare gli azionisti. Non accade sempre, ma i fan sperano che il terzo trailer di Grand Theft Auto 6 venga pubblicato poco prima della call di questa settimana.