Google Maps introduce la guida assistita di corsia in tempo reale: ecco quali auto lo avranno per prime

L'obiettivo è chiaro: evitare le classiche situazioni in cui una svolta o un'uscita viene mancata per trovarsi nella corsia sbagliata. Con questo aggiornamento, Maps dovrebbe diventare uno strumento più affidabile e intelligente, capace di adattarsi al comportamento del conducente e all'ambiente stradale in tempo reale.

Google sta potenziando la navigazione su Maps con una nuova funzione pensata per ridurre errori e distrazioni: la guida di corsia in tempo reale . Questa novità sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti sulle auto dotate di Google integrato, introducendo un sistema più preciso e dinamico per gestire cambi di corsia ed uscite autostradali.

Come funziona la guida di corsia in tempo reale

La cosiddetta "live lane guidance" sarà integrata direttamente nei veicoli che utilizzano il sistema Google built-in, ossia il pacchetto di applicazioni e servizi Google nativamente presenti nel sistema infotainment dell'auto. A differenza delle tradizionali indicazioni di corsia già disponibili su Maps, la nuova versione utilizza i dati raccolti dal veicolo stesso per fornire suggerimenti più contestuali.

L'interfaccia della guida di corsia in tempo reale

In pratica, il sistema analizza la posizione esatta dell'auto e il numero di corsie disponibili, calcolando se il conducente si trova nella corsia corretta per seguire l'itinerario. Se, per esempio, l'auto è sulla corsia di sinistra mentre l'uscita si trova a destra, il sistema invia un avviso visivo sul display e un segnale acustico per suggerire il cambio di corsia in tempo utile. L'interfaccia mostrerà anche una rappresentazione grafica delle corsie, evidenziando quella da imboccare.

La parte più innovativa di questa funzione è il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni. Il sistema utilizza le telecamere frontali del veicolo per rilevare segnaletica orizzontale e verticale, combinando questi dati con le informazioni di Google Maps. L'IA analizza i fotogrammi in tempo reale, sincronizzando le immagini con la mappa digitale per generare istruzioni personalizzate e precise. Questo dovrebbe migliorare la precisione delle indicazioni, soprattutto in aree urbane complesse o su strade a più corsie dove la segnaletica può essere poco chiara.

Secondo quanto comunicato da Google, la nuova guida di corsia sarà introdotta gradualmente nei prossimi mesi. Il Polestar 4 sarà il primo modello a ricevere l'aggiornamento, seguito da altri veicoli compatibili con la piattaforma Google integrata. Inizialmente, la disponibilità sarà limitata agli Stati Uniti e alla Svezia, ma l'azienda ha confermato l'intenzione di estendere il supporto ad altri mercati e di ampliare il numero di veicoli e tipologie di strade compatibili.

