Nuova funzione WhatsApp: sarà possibile cercare e chiamare gli utenti solo col nome utente

WhatsApp continua la sua evoluzione verso una comunicazione sempre più privata e sicura con l'introduzione di una nuova funzione che permetterà agli utenti di effettuare chiamate vocali e video utilizzando i nomi utente, senza dover condividere o conoscere i numeri di telefono. Questa novità, individuata nella versione WhatsApp beta per Android 2.25.33.2, segue lo sviluppo parallelo già in corso su iOS e punta a uniformare l'esperienza dell'app su tutte le piattaforme.
L'obiettivo principale è semplificare il modo in cui le persone si connettono, garantendo al contempo una maggiore riservatezza. I nomi utente diventeranno una sorta di identità pubblica che permetterà di cercare, contattare e chiamare altri utenti in modo immediato, direttamente dalla scheda "Chiamate".
Come funziona la ricerca tramite username su WhatsApp?
Una volta disponibile, basterà digitare un nome, un numero o un username nella barra di ricerca: se il contatto esiste, WhatsApp mostrerà le informazioni pubbliche condivise, come la foto profilo, consentendo di avviare la chiamata con un solo tocco. La nuova funzione sarà accompagnata dal pieno supporto alla crittografia end-to-end, già pilastro della piattaforma.
Tutte le chiamate effettuate tramite username saranno protette con lo stesso livello di sicurezza delle chiamate tradizionali, impedendo a chiunque - nemmeno a WhatsApp - di intercettare le conversazioni. Gli utenti potranno inoltre passare da una chiamata vocale a una videochiamata in modo fluido, con la possibilità di effettuare anche chiamate di gruppo.
WhatsApp vuole introdurre anche la "username key"
A completare il quadro, WhatsApp sta testando una misura aggiuntiva denominata "username key", una chiave privata opzionale che consente di limitare chi può contattare l'utente tramite il suo nome utente. Solo chi conosce questa chiave o ha già una chat attiva con il contatto potrà avviare una chiamata.
Questa funzione, pensata per chi desidera il massimo controllo sulla propria privacy, ridurrà i rischi di spam e contatti indesiderati. Dunque, questa funzione, oltre a offrire una maggiore protezione dei dati personali, renderà più semplice connettersi anche con persone non ancora salvate in rubrica.