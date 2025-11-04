Nuova funzione WhatsApp: sarà possibile cercare e chiamare gli utenti solo col nome utente

WhatsApp continua la sua evoluzione verso una comunicazione sempre più privata e sicura con l'introduzione di una nuova funzione che permetterà agli utenti di effettuare chiamate vocali e video utilizzando i nomi utente, senza dover condividere o conoscere i numeri di telefono. Questa novità, individuata nella versione WhatsApp beta per Android 2.25.33.2, segue lo sviluppo parallelo già in corso su iOS e punta a uniformare l'esperienza dell'app su tutte le piattaforme.

L'obiettivo principale è semplificare il modo in cui le persone si connettono, garantendo al contempo una maggiore riservatezza. I nomi utente diventeranno una sorta di identità pubblica che permetterà di cercare, contattare e chiamare altri utenti in modo immediato, direttamente dalla scheda "Chiamate".