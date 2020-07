Le 25 migliori console nella storia, secondo la classifica di The Guardian

Vediamo la classifica delle 25 migliori console della storia stilata dalla celebre testata The Guardian, che con l'arrivo della next gen ha deciso di effettuare una propria valutazione comparata delle migliori macchine da gioco uscite negli anni dall'inizio del mercato videoludico a oggi.

Classifiche di questo tipo lasciano ovviamente il tempo che trovano, essendo fortemente soggettive, ma possono rappresentare delle ottime basi per massacri da console war interessanti discussioni tra gli utenti console, visto anche l'ampio respiro adottato dalla classifica di The Guardian.

Si parte infatti dalle origini dei videogiochi con l'Intellivision, e sinceramente l'idea di creare una classifica globale su prodotti così differenti e distanti nel tempo, considerando l'evoluzione esponenziale che ha attraverso la tecnologia negli anni, non ha veramente un gran senso.

In ogni caso, ci sono preferenze personali e tendenze più ampie in cui riconoscersi: ad esempio, la presenza di Super Nintendo e PlayStation 2 ai vertici della classifica può essere ampiamente condivisa da moltissimi utenti, sebbene molte altre posizioni siano fortemente opinabili. Con l'avvicinarsi della nuova generazione di PS5 e Xbox Series X, Vediamo dunque riepilogata la classifica in senso inverso riportata qui sotto, mentre vi rimandiamo all'interessante articolo originale del Guardian per tutti gli approfondimenti del caso: