Gran Turismo Sport: aggiornamento 1.61 disponibile, vediamo i dettagli

Gran Turismo Sport prosegue il suo percorso di evoluzione arrivando all'aggiornamento 1.61, disponibile nelle ore scorse su PS4 con download automatico per i possessori del gioco Polyphony Digital, vediamo dunque anche i dettagli di questo.

L'update 1.61 si rivela essere un aggiornamento di minore entità rispetto ad altri usciti per il celebre racing game in questione, limitandosi soprattutto ad alcune aggiunge sul fronte dell'editor delle livree e per quanto riguarda il bilanciamento del gioco.

Non si registrano dunque nuove introduzioni dal punto di vista di auto e tracciati, mentre la maggior parte delle variazioni pare sia nascosta "sotto il cofano", dunque non facilmente visibile nell'uso standard del gioco.

Vediamo dunque i dettagli dalle note ufficiali della patch 1.61 di Gran Turismo Sport: