League of Legends: Mkers e Macko Esports si sfidano per vincere il PG Nationals Spring Split 2021

Domenica 21 marzo 2021 si giocheranno le finali di uno dei più prestigiosi tornei esport nazionali. Stiamo parlando del PG Nationals Spring Split di League of Legends, giunti alla quarta edizione. A partire dalle 18 i Mkers e i Macko Esports, due delle principali realtà italiane, si sfideranno per la vittoria finale.

Tutte le partite saranno trasmesse su Twitch a partire dalle 18 di domenica 21 marzo. Anche quest'anno lo spettacolo sarà composto da un mix tra show, approfondimenti, ospiti che popoleranno l'analyst desk, come Deidara dei Samsung Morning Stars, Noodlez di G2 Esports e EddieNoise e tanti momenti dedicati alla community.

Non mancheranno, poi, i caster Terenas, Kenrhen e Moonboy. Il 21 marzo sarà quindi una giornata nella quale gli esport nazinali mostreranno uno dei suoi volti migliori.

Lo scopo principale del League of Legends PG Nationals è quello di dare maggiore visibilità possibile alle squadre italiane, offrendo loro la possibilità di competere a livello ufficiale alle European Regional League di Riot Games. PG Esports continua a investire in questo campionato nazionale in modo da dare più possibile supporto a tutti i team partecipanti: un impegno che, nel tempo, sta giovando incredibilmente allo sviluppo dell'intero fenomeno esport nel nostro Paese.