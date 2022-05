LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, trailer dei DLC con i personaggi aggiuntivi

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker torna a mostrarsi con un trailer in occasione dello Star Wars Day, in questo caso per presentare i DLC con i personaggi aggiuntivi per il gioco.

Dopo la comparsa del DLC di Rogue One, Warner Bros. e TT Games hanno ufficializzato tutti i character pack disponibili, che sono i seguenti:

The Mandalorian: Season 1 Character Pack

The Mandalorian: Season 2 Character Pack

Solo: A Star Wars Story Character Pack

Classic Character Pack

Trooper Character Pack

Rogue One: A Star Wars Story Character Pack

The Bad Batch Character Pack

I possessori di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (recensione) avranno dunque modo di arricchire la propria esperienza con tanti nuovi protagonisti provenienti da svariate produzioni legate al mondo di Star Wars.