L'emulatore di console Nintendo Delta ha ricevuto il supporto per iPad con il nuovo aggiornamento

Con l'arrivo del nuovo aggiornamento, l'ottimo emulatore Delta dedicato alle console Nintendo ha infine introdotto il supporto ufficiale per iPad, arrivando alla sua versione 1.6 e inserendo in questo modo la funzionalità già annunciata.

Qualche mese fa, gli sviluppatori avevano annunciato la volontà di introdurre un supporto ufficiale per iPad in Delta, cosa particolarmente azzeccata in quanto il dispositivo, con il suo schermo più ampio, si presta particolarmente bene all'uso attraverso emulazione, e la versione 1.6 ha infine realizzato la cosa.

L'update porta peraltro anche diverse altre novità interessante al software, come la possibilità di passare da iPhone ad iPad in maniera "seamless", una compatibilità estesa con la libreria di Nintendo DS, nuove skin, tasti e gesture e anche un nuovo logo.