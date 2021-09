Letti e materassi da gaming arrivano dal Giappone, finalmente

Letti e materassi per gamer mancavano in effetti, ed erano assenze alquanto ingiustificate in mezzo a scrivanie, sedie, poltrone, pouf, divani e tutta una lunga serie di complementi d'arredo per videogiocatori, dunque accogliamo con gioia questa nuova invenzione, proveniente ovviamente dal Giappone.

Il Gaming Mattress è giustamente il materasso da gaming: il prodotto è stato presentato sulle pagine di Famitsu e dovrebbe offrire un supporto ideale per dormire dopo una dura giornata di gioco, ma non solo. Sembra sia stato studiato anche per offrire una postazione comoda per chi vuole giocare direttamente dal letto.

Il Gaming Mattress, materasso da gaming di Bauhutte

A dire il vero non è molto chiaro in cosa differisca da un materasso normale (fatto con un certo criterio) ma si tratta sicuramente di un prodotto di qualità, considerando che la linea Bauhutte deriva dalla giapponese Nishikawa, che a quanto pare ha una tradizione di 455 anni, sebbene immaginiamo che nel 1566 fosse alquanto diversa, in termini di produzione e business.

Sembra essere costruito su una lastra di lattice, modellata in maniera tale da offrire diverse zone di sostenimento. Giustamente, in molti sui social nipponici si sono chiesti cosa abbia di specificamente studiato per il gaming questo materasso e la risposta non è facile da trovare.

Probabilmente, l'idea è di commercializzarlo insieme ai veri e propri letti da gaming che Bauhutte ha già lanciato sul mercato l'anno scorso, completando in questo modo il perfetto set-up da gamer pigro.

Il complesso letto da gaming di Bauhutte, per veri videogiocatori

Come visibile qui sopra, il letto Bauhutte è costruito con una serie di accessori disposti ai lati, in modo da consentire di avere tutto a portata di mano senza dover appoggiare un piede fuori dal letto e il nuovo materasso dovrebbe essere il complemento indispensabile per questo set.

Ricordiamo, peraltro, che anche Ikea ha lanciato la sua linea di sedie e scrivanie da gaming, che dovrebbero essere disponibili in Italia a partire da ottobre 2021.