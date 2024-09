Life is Strange: Double Exposure si mostra in un nuovo trailer dal Tokyo Game Show 2024

In occasione del Tokyo Game Show 2024, Deck Nine Games e Square Enix hanno presentato un nuovo trailer di Life is Strange: Double Exposure, il nuovo capitolo della serie che vedrà il ritorno di Max Caufield nel ruolo di protagonista assoluta.

Il filmato mostra i nuovi poteri di Max. Nel tentativo di risvegliare la sua abilità di riavvolgere il tempo per salvare l'amica Safi scopre di potersi spostare tra due realtà parallele, in una delle quali la ragazza è ancora viva e vegeta e l'altra dove è stata assinata in circostanze misteriose. Max proverà a sfruttare questa nuova abilità per indagare sulle cause che hanno portato a questa tragedia e, se possile, sventarla del tutto.