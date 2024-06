La lista dei giochi confermati finora per il Summer Game Fest 2024

Chi non ci sarà?

Come svelato da Geoff Keighley, insieme alla lista dei giochi e dei publisher che saranno presenti al Summer Game Fest c'è anche un elenco di titoli che non appariranno in alcun modo nel corso dell'evento di apertura.

Rientrano fra questi nomi Kingdom Hearts 4, GTA 6, The Wolf Among Us 2, Judas, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Beyond Good and Evil 2, Five Nights at Freddy's e Hollow Knight: Silksong.

Keighley ha inoltre specificato che nel corso dello showcase non ci saranno annunci da parte di SEGA né l'ormai tradizionale "one more thing", solitamente riservata a un ultimo reveal a sorpresa.