Il prezzo dell'esclusiva PS5 e PC Concord è stato svelato dal PS Store australiano: è meglio del previsto?

Per fortuna sono in arrivo i preordini e il PlayStation Store australiano (che ha il vantaggio del fuso orario) ha svelato quanto costa il videogioco per PS5. La risposta è: la stessa cifra di Helldivers 2 .

Allo State of Play di maggio, Sony Interactive Entertainment ha presentato al mondo il primo vero trailer di Concord , che ha svelato esattamente di che gioco si tratta. Non ha però risposto a tutte le domande, ad esempio non ha indicato quanto costerà lo sparatutto multigiocatore.

Il prezzo delle due edizioni di Concord

Come potete vedere nelle immagini qui sotto, Concord su PlayStation Store australiano costa 59,95 dollari nella edizione normale e 94,95 dollari nella versione Digital Deluxe che include il gioco completo., 72 ore di accesso anticipato, 16 skin di personaggi e il Monarch Pack. Visto che il cambio dollaro australiano / euro non è diretto, per capire esattamente quale sia il prezzo basta fare un confronto con un altro gioco: Helldivers 2 ha gli stessi prezzi.

In altre parole, in Italia il prezzo di Concord dovrebbe essere 39,99€ per la versione base e 59.99€ per la versione speciale. Si tratta certamente di una cifra di ingresso interessante che potrebbe convincere una certa fetta di pubblico a "tentare la sorte" con questo nuovo live service.

79,99€ è una cifra elevata per molti videogiocatori ma è lo standard in questo momento, pare però che Sony preferisca proporre i propri giochi live service con cifre più aggressive. Supponiamo anche che in Concord vi sarà modo di spendere soldi aggiuntivi per skin e altri elementi cosmetici.

Ovviamente dovremo attendere l'ufficialità del prezzo in euro prima di avere la certezza sul prezzo dello sparatutto per PS5, ma pare proprio che la cifra sia 39,99€.