Lucca Comics & Games 2025 annuncia il ritorno dei Community Awards

Lucca Comics & Games 2025 segnerà il ritorno dei Community Awards, giunti alla terza edizione: si tratta di un'iniziativa che trasforma i fan nel cuore pulsante della manifestazione e nei giudici assoluti delle opere che più hanno segnato l'anno.

Per il 2025, il progetto si arricchisce di una collaborazione d'eccezione: Amazon.it diventa partner esclusivo dell'evento, sostenendo un format che mette al centro la "people's choice" e celebra la passione condivisa per la cultura pop in tutte le sue sfumature.

Come da tradizione, la selezione dei candidati è avvenuta in base a criteri ben precisi: originalità, impatto culturale e affinità con le anime di Lucca Comics & Games. I titoli scelti spaziano tra cinema, serie, fumetti, libri, videogiochi e giochi da tavolo, rappresentando il meglio della produzione internazionale pubblicata tra agosto 2024 e agosto 2025.

A svelare i nomi dei finalisti sono stati i content creator CKibe, Claudio Di Biagio, Yotobi, Martina Levato e Cydonia, protagonisti della diretta su Twitch che ha dato ufficialmente il via alle votazioni.

Gli utenti potranno esprimere le proprie preferenze fino alle 23:59 di lunedì 27 ottobre su questo sito o tramite l'app LuccaCG25 Assistant. Ogni partecipante potrà indicare fino a tre nomi per categoria, utilizzando un sistema di voto elettronico sicuro e trasparente.