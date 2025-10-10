Lucca Comics & Games 2025 annuncia il ritorno dei Community Awards

Lucca Comics & Games 2025 segnerà il ritorno dei Community Awards, giunti alla terza edizione: si tratta di un'iniziativa che trasforma i fan nel cuore pulsante della manifestazione e nei giudici assoluti delle opere che più hanno segnato l'anno.
Per il 2025, il progetto si arricchisce di una collaborazione d'eccezione: Amazon.it diventa partner esclusivo dell'evento, sostenendo un format che mette al centro la "people's choice" e celebra la passione condivisa per la cultura pop in tutte le sue sfumature.
Come da tradizione, la selezione dei candidati è avvenuta in base a criteri ben precisi: originalità, impatto culturale e affinità con le anime di Lucca Comics & Games. I titoli scelti spaziano tra cinema, serie, fumetti, libri, videogiochi e giochi da tavolo, rappresentando il meglio della produzione internazionale pubblicata tra agosto 2024 e agosto 2025.
A svelare i nomi dei finalisti sono stati i content creator CKibe, Claudio Di Biagio, Yotobi, Martina Levato e Cydonia, protagonisti della diretta su Twitch che ha dato ufficialmente il via alle votazioni.
Gli utenti potranno esprimere le proprie preferenze fino alle 23:59 di lunedì 27 ottobre su questo sito o tramite l'app LuccaCG25 Assistant. Ogni partecipante potrà indicare fino a tre nomi per categoria, utilizzando un sistema di voto elettronico sicuro e trasparente.
Le categorie dell'edizione 2025
Le categorie confermate per questa edizione sono otto, ognuna dedicata a un diverso ambito dell'intrattenimento:
- Movie of the Year, per i migliori film live action o d'animazione.
- Series of the Year, per le serie TV e streaming più amate.
- Videogame of the Year, che include titoli per console, PC e mobile.
- Book of the Year, per romanzi e saghe pubblicate in cartaceo o digitale.
- Comics of the Year, dedicata alle opere a fumetti occidentali.
- Manga & Manhwa of the Year, per le produzioni orientali o ibride.
- Game of the Year, che premia board game, card game e giochi di ruolo.
- Character of the Year, per i personaggi di fantasia che hanno lasciato il segno nell'immaginario collettivo.
Il gran finale dei Lucca Comics & Games Community Awards 2025 è fissato per il 29 ottobre, con un evento in diretta streaming sui canali ufficiali della manifestazione: saranno presenti gli stessi creator che hanno presentato i candidati, insieme a nuovi ospiti, per festeggiare insieme i vincitori scelti dal pubblico.