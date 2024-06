Luigi's Mansion 2 HD come se la cava su Nintendo Switch? Ecco il verdetto di Digital Foundry

La differenza più grande riguarda alla risoluzione del gioco, dato che si passa dai 240p della versione originale ai 720p in modalità portatile e i 1080p quando collegato al dock di Nintendo Switch, impiegando tra l'altro un ottimo filtro antialising. Il framerate, invece, non va oltre i 30 fps, ma rispetto a quanto visto su 3DS è granitico e non mostra il fianco a cali di alcun tipo.

Oltre alle recensioni della stampa italiana e internazionale per Luigi's Mansion 2 HD è arrivata anche l'analisi del comparto tecnico del gioco da parte di Digital Foundry , che in linea generale ha promosso a pieni voti questa conversione da 3DS a Nintendo Switch.

Un lavoro con i fiocchi

Oltre alle modifiche a risoluzione e framerate, il team di Tantalus, lo studio che si occupato di questa versione rimasterizzata, ha apportato degli upgrade grafici in varie aree e aumentato sostanzialmente la conta poligonale, ha rielaborato illuminazione, texture, ombre.

Il risultato complessivo per i tech enthusiast di Digital Foundry è ottimo, considerando la base di partenza, tanto da definirlo uno dei giochi con "la miglior qualità dell'immagine che abbiamo visto su Nitnendo Switch", per quanto chiaramente non trattandosi di un vero e proprio remake non è paragonabile a Luigi's Mansion 3.

Luigi's Mansion 2 HD sarà disponibile nei negozi in formato fisico e su eShop in quello digitale a partire da giovedì 27 giugno. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di questo rifacimento.